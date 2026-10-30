FT: Європу на переговорах про закінчення війни в Україні можуть пердставляти Велика Британія, Франція та Німеччина

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США та Україна попередньо погодили, що Велика Британія, Франція та Німеччина будуть представляти Європу на переговорах про завершення війни. Однак така ініціатива може відштовхнути менші держави континенту.

Про це пише Financial Times з посиланням на чотирьох європейських дипломатів.

За словами одного з дипломатів, у вересні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомили українській стороні, що так звана група E3 — Британія, Франція та Німеччина — може стати «основним форматом європейського представництва» на переговорах.

Суперечки щодо представництва виникли на тлі побоювань Європи, що Трамп і Путін можуть домовитися про європейську безпеку без участі ЄС, зокрема обговорити гарантії для Росії, які передбачатимуть обмеження для НАТО.

Директор Берлінського центру Карнегі з досліджень Росії та Євразії Александер Габуєв вважає, що Москва навряд чи буде зацікавлена в серйозних переговорах про завершення війни до кінця зими. За його словами, Європа також має бути готовою до того, що переговори пройдуть тоді, коли Україна опиниться в слабшому становищі.