Reuters: У Пентагоні просили деяких європейських лідерів помʼякшити заяви про загрозу з боку Росії

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Впродовж останніх кількох тижнів представники Пентагону просили кілька країн НАТО помʼякшити риторику стосовно загрози з боку Росії. Вони аргументували це тим, що деякі заяви європейських лідерів і посадовців підривають безпеку континенту.

Про це пише Reuters з посиланням на чотирьох співрозмовників, знайомих із ситуацією.

Серед країн, які отримали заклики «стримувати» публічні заяви, — Литва, Латвія та Естонія. Однак невідомо, чи ці заклики передали урядам інших європейських країн.

Представник Пентагону сказав журналістам, що не коментуватиме приватних розмов із союзниками. Один зі співрозмовників зазначив, що американські чиновники звернули увагу на заяви європейських чиновників про те, що Росія опинилася в безвихідному становищі і вдається до дедалі відчайдушніших кроків.

За словами джерел, керівник відділу політики Пентагону Елбридж Колбі, який відіграє ключову роль у поточному перегляді чисельності американських військ у Європі, був одним з американських чиновників, які донесли це повідомлення. Також жодне із джерел не повідомило, що рекомендацію висловили в різкому тоні.