Медіа: У НАТО побоюються, що Трамп відкладе передачу ракет до Patriot Україні після проміжних виборів у США

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У НАТО побоюються, що Україна не отримає ракети-перехоплювачі для систем Patriot до проміжних виборів до Конгресу США. Деякі аналітики припускають, що президент США Дональд Трамп може використовувати військову допомогу як важіль тиску на Україну, аби змусити її піти на поступки.

Про це пише Euronews із посиланням на джерела в НАТО.

Як кажуть співрозмовники журналістів, союзники США по НАТО не впевнені, чи Україна отримає перехоплювачі та коли це може відбутися.

За українськими оцінками, США виробляють приблизно 60—65 ракет-перехоплювачів для Patriot на місяць — це менше за кількість балістичних ракет, які Росія випустила по Києву та області лише за два тижні. Як вважають деякі аналітики, затримка Трампом передачі ракет-перехоплювачів до Patriot нібито має продемонструвати виборцям, що він вживає заходів, щоб стримати зростання цін на енергоносії.

Україна отримує американське озброєння за механізмом PURL, у межах якого союзники по НАТО фінансують закупівлю зброї для Києва.

За словами колишнього посла США при НАТО Курта Волкера, затримка з постачанням ракет до Patriot може бути пов’язана з потребами США у війні проти Ірану. Він зазначив, що європейські країни вже придбали ракети, але їх досі не доставили в Україну, а Пентагон не пояснив причин затримки.