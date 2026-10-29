Нацбанк вдруге за осінь підвищив облікову ставку — тепер до 16,5%

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Національний банк України підвищив облікову ставку з 16% до 16,5% річних. Новий рівень ставки почне діяти з 30 жовтня. Таке рішення НБУ пояснює посиленням інфляційного тиску та погіршенням очікувань щодо зростання цін.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

У вересні річна інфляція в Україні прискорилася до 10%, а базова інфляція, яка не враховує частину найбільш мінливих цін, становила 8,8%. За оцінками НБУ, такі тенденції збереглися й у жовтні.

На інфляцію найбільше вплинули подорожчання пального через війну на Близькому Сході та посилення російських атак на склади й логістичну інфраструктуру України. Через це населення продовжувало очікувати зростання цін, а прогнози банків та аналітиків щодо інфляції погіршилися.

Підвищення облікової ставки має зробити заощадження у гривні привабливішими, підтримати стабільність валютного ринку та допомогти стримати зростання цін.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка — один з основних індикаторів економіки. Це відсоток, під який НБУ надає кошти банкам і, відповідно, нижче якого комерційним банкам невигідно давати кредити клієнтам. Завдяки обліковій ставці НБУ впливає на інфляцію (зростання цін).

Зниження ставки робить кредити доступнішими (бо відсоток за ними стає меншим), у звʼязку з чим банки починають видавати більше грошей, їх в економіці стає більше, а коли грошей більше — інфляція набирає обертів. У такому разі грошей стає менше на депозитах, а більше на руках — відповідно, люди більше витрачають.

А от вища інфляція фактично призводить до знецінення гривні, бо за ту саму суму зі зростанням цін можна купити менше товарів.

І все це працює також навпаки — коли ставка підвищується, кредити та депозити стають дорожчими, вони стимулюють населення більше заощаджувати. У підсумку грошей в економіці стає менше, а інфляція уповільнюється.