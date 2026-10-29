У жовтні втрати російської армії сягнули рекордних 49 тисяч військових
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Станом на 29 жовтня втрати російської армії в живій силі за місяць становлять 49 040 людей.
Про це повідомили у Генштабі.
Це найбільший місячний показник від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попередній рекорд зафіксували в грудні 2024 року — тоді російська армія втратила 48 670 військових.
У лютому втрати росіян сягнули 26 090 людей за місяць, а у вересні — 46 230. Водночас середньодобові втрати російської армії у жовтні становлять приблизно 1 750 росіян.
У Генштабі зазначають, що темпи втрат російської армії перевищують здатність росіян поповнювати свої підрозділи.
- Упродовж минулої доби, 28 жовтня, російська армія втратила на фронті ще 1 560 своїх військових і сотні одиниць техніки. Зокрема, росіяни втратили один танк, один літак, пʼять бойових бронемашин та 25 артилерійських систем.