Прем’єр Норвегії заперечив, що Путін читав йому лекцію з історії під час розмови. Тепер вимагає від FT виправити статтю про це
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Jonas Gahr Støre / Facebook
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере спростував інформацію про те, що Путін під час телефонної розмови з ним і президентом Фінляндії Александером Стуббом більшість часу розповідав про історію словʼян.
Напередодні про це написала Financial Times. За словами джерел видання, під час 90-хвилинної телефонної розмови 27 жовтня Путін майже весь час розповідав Стере та Стуббу про середньовічну історію і зовсім не обговорював перспективу негайного припинення вогню.
Але в інтервʼю телеканалу TV2 норвезький премʼєр це заперечив. «Це неправда. Ми попросили Financial Times виправити матеріал», — сказав він.
За словами Стере, Путін попросив викласти свою версію нинішньої ситуації та в цьому контексті говорив про події від 2014 року до сьогодні. Він також зазначив, що сторони говорили приблизно однакову кількість часу, а частина розмови пішла на переклад.
«Твердження, що він читав якусь лекцію зі слов’янської історії, просто неправильне», — заявив Стере.
Водночас Financial Times відмовилася змінювати публікацію. У коментарі норвезькому виданню VG представник видання заявив, що редакція «залишається вірною своїм журналістським принципам».
- Розмова лідерів Норвегії та Фінляндії з Путіним відбулася напередодні нового раунду мирних переговорів за участю України, Росії та США, який має відбутися наступного місяця. Перед дзвінком Стере і Стубб консультувалися з Києвом і мали передати Путіну позицію України перед переговорами.
- Ця розмова європейських лідерів з російським диктатором стала першою відтоді, як у липні минулого року Путіну подзвонив президент Франції Емманюель Макрон.