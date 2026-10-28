В окупованих Олешках перші 30 годин тиші минули без жодного інциденту

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Режим тиші в окупованих Олешках на Херсонщині триває — за перші 30 годин не було жодного інциденту.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Він додав, що постійно спілкується з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою та координує виконання досягнутих домовленостей.

Речник морської піхоти ВМС ЗСУ Павло Дрогаль підтвердив, що станом на 08:00 28 жовтня обидві сторони дотримувалися режиму припинення вогню.

Що відбувається в Олешках

20 вересня українське МЗС заявило, що росіяни свідомо створюють гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини — блокують доставку продовольства і медикаментів, перешкоджають роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. При цьому постійно атакують цивільних дронами.

Найскладніша ситуація наразі — в Олешках. До повномасштабного вторгнення там жили приблизно 24 тисячі людей, а станом на кінець вересня залишилося приблизно дві тисячі, серед них — 50 дітей. Українські військові кілька разів доставили продукти жителям міста за допомогою дронів.

23 жовтня перша леді США Меланія Трамп заявила, що домовилася про тимчасове припинення бойових дій між Україною та Росією в Олешках, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних через спеціально визначений безпечний коридор.

Згодом генеральні штаби Збройних сил Росії та України заявили, що запровадять режим тиші з 03:00 27 жовтня за київським часом. Він триватиме до вечора 1 листопада.