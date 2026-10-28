Сили ППО вночі знешкодили 71 російський дрон. У Харкові є постраждалі, серед них 4-річна дитина
- Автор:
- Христина Піцуряк
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У ніч проти 28 жовтня війська РФ атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» / С-400 та 88 дронами, 38 з них — реактивні.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Українська ППО знешкодила 71 БпЛА. Водночас російські цілі влучили у 8 місцях, ще у двох — упали уламки.
Зокрема, у Харкові пʼять людей поранені через атаку російського БпЛА. Серед постраждалих є 4-річна дитина. В Основ’янському районі міста горіли багатоквартирний та приватний будинки.
У Запоріжжі FPV-дрон намагався атакувати автобус. Він заплутався в антидроновій сітці та здетонував. Постраждалих немає.