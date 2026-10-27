З ТОТ Херсонщини повернули ще вісьмох дітей віком від 7 до 16 років

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В Україну з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще вісьмох дітей — п’ятеро дівчаток і троє хлопчиків.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Діти віком від 7 до 16 років. Серед них — девʼятирічна дівчинка, яку змушували ходити в окупаційну школу, де під забороною була українська мова. Там її примусово залучали до російських пропагандистських рухів, змушували співати гімн РФ та писати листи російським військовим.

Зараз ця дівчинка та інші діти, яких вдалося врятувати, у безпеці. Вони проходять реінтеграцію та отримують психологічну підтримку й допомогу з відновлення документів.

З початку 2026 року на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини вдалося повернути вже 243 дитини.