Уряд дозволив постраждалому бізнесу та операторам цифрової інфраструктури орендувати державне майно без аукціону

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Уряд спростив оренду державного і комунального майна для підприємств, які постраждали через російську агресію, а також для компаній, що забезпечують роботу цифрової інфраструктури. Вони зможуть орендувати приміщення без аукціону.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Зміни мають допомогти постраждалому бізнесу швидше знаходити нові приміщення та відновлювати роботу.

Без аукціону також зможуть орендувати приміщення надавачі хмарних послуг і послуг дата-центрів, державні органи, органи місцевого самоврядування, державні й комунальні підприємства й установи.

Спрощена процедура також поширюватиметься на постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг, які розміщують мережеву інфраструктуру.