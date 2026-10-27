Bloomberg: Росія за тиждень заробила рекордні $2,76 млрд на морському експорті нафти

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За тиждень, що закінчився 25 жовтня, вартість морського експорту російської нафти сягнула $2,76 мільярда. Це найвищий показник від початку повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані відстеження суден і розрахунки на основі цін на нафту.

За тиждень виторг Росії зріс приблизно на $430 мільйонів. Ціни на нафту сорту Urals виросли — це компенсувало збільшення обсягів поставок і зростання вартості нафти сорту ESPO, що триває восьмий тиждень поспіль.

Bloomberg пише, що за тиждень 37 танкерів завантажили 26,93 мільйона барелів російської сирої нафти. Тижнем раніше 31 танкер перевіз 21,87 мільйона барелів.

Водночас за чотири тижні до 25 жовтня середній обсяг морського експорту російської нафти знизився до 3,55 мільйона барелів на добу — найнижчого показника за п’ять тижнів. Це на 30 тисяч барелів на добу менше, ніж за попередній чотиритижневий період.

Китай та Індія залишаються найбільшими покупцями російської нафти. Однак кінцеві пункти призначення частини вантажів стають відомі лише після того, як танкери проходять значну частину маршруту.

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Що передувало

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився із Путіним про поставки російського дизелю на американський і світовий ринки. Тоді він пояснив це тим, що ця домовленість разом із контролем США над Ормузькою протокою нібито допоможе швидко знизити ціни на дизель у США та світі. За словами Трампа, Росія спочатку постачить 300 тисяч тонн пального, у листопаді — ще 500 тисяч тонн, а згодом — ще мільйон тонн.

Міністр енергетики США Кріс Райт говорив, що однією з причин домовленостей із Росією було прагнення спонукати Кремль завершити війну проти України. 17 жовтня Трамп призупинив дію закону про «пекельні санкції проти Росії». Закон надавав право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії.