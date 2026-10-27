«Нова пошта» долучилася до проєкту приватної ППО, яка збиває російські дрони

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

«Нова пошта» реалізувала проєкт приватної протиповітряної оборони, який уже збиває російські ударні безпілотники.

Про це заявив співвласник групи компаній Nova В’ячеслав Климов на Київському міжнародному економічному форумі, передає Інтерфакс-Україна.

«Ми одна з небагатьох компаній, яка реалізувала цей проєкт. Я не хочу розголошувати вам цифри, але ми маємо збиття «Шахедів», — сказав Климов.

Він наголосив, що бізнес може брати на себе частину завдань, які раніше вважали виключною відповідальністю держави. Зокрема, компанії можуть розвивати власні протипожежні служби, щоб самостійно ліквідовувати займання на своїх об’єктах після російських атак, не чекаючи ДСНС.

Климов також розповів, що великі компанії шукають у Європі пожежні машини для створення таких служб. За його словами, бізнес має право самостійно захищати власну територію.