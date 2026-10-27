У США колишньому директору ФБР Джеймсу Комі втретє висунули звинувачення — цього разу за витік секретних даних

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Міністерство юстиції США висунуло нові звинувачення колишньому директору ФБР Джеймсу Комі. Йдеться про незаконну передачу журналісту секретної інформації, повʼязаної з національною безпекою США у 2016 році.

Про це пишуть Associated Press і The Hill з посиланням на судові документи.

Мін’юст подав обвинувачення ще 5 жовтня, але документ був закритий від публічного доступу. 26 жовтня федеральний суддя на прохання Комі дозволив його оприлюднити.

За версією прокурорів, у жовтні 2016 року Комі доручив своїм співробітникам зв’язатися з журналістом The New York Times Чарлі Севіджем. Комі нібито хотів виправити неточності в опублікованому напередодні матеріалі Reuters, однак, як стверджує слідство, під час цього його підлеглі передали журналісту засекречені дані.

Прокуратура пов’язує цю передачу з матеріалом The New York Times про секретне рішення американського суду, яке зобов’язувало компанію Yahoo перевіряти електронні листи на можливі зв’язки з іноземною терористичною організацією.

Цю справу вже двічі розслідували — у 2017—2018 роках і знову у 2019—2020 роках. Обидва розслідування завершилися без висунення звинувачень.

Комі звинувачення заперечив і назвав справу «кричущим зловживанням» Міністерства юстиції. Його адвокати просять закрити провадження через спливання строку давності.

«Я досі невинуватий, але досі не боюся цих людей і досі вірю в незалежну судову владу», — сказав він у відео на сторінці в Substack.

Хто такий Джеймс Комі

Джеймс Комі був директором ФБР у 2013—2017 роках. За його керівництва бюро, зокрема, розслідувало втручання Росії у президентські вибори США 2016 року та можливі зв’язки оточення Дональда Трампа з РФ.

У травні 2017 року Трамп звільнив Комі з посади директора ФБР. Відтоді між ними триває публічний конфлікт, а Комі неодноразово критикував Трампа. У 2018 році він випустив книгу «Вища вірність. Правда, брехня і лідерство. Спогади директора ФБР», в якій, зокрема, розповідається про втручання Росії в американські вибори.

Це вже третя спроба притягнути Комі до кримінальної відповідальності за другого президентства Трампа. У квітні цього року його також звинуватили через допис в інстаграмі із мушлями, викладеними у формі «86 47». Прокуратура вважає, що це можна було сприйняти як погрозу Трампу.

Ще одну справу — про нібито неправдиві свідчення Комі в Конгресі — суд закрив у листопаді 2025-го. Суддя постановила, що прокурорка Ліндсі Голліган, яка домоглася висунення звинувачень, була незаконно призначена.