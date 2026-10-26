Українець незаконно перетнув кордон з Молдовою на мотопараплані. Тепер він просить притулку в країні
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Прикордонна поліція Республіки Молдова
Молдовські прикордонники затримали українця, який сьогодні незаконно перетнув кордон України з Молдовою на моторному параплані.
Про це повідомила прикордонна поліція Республіки Молдова.
Українські прикордонники повідомили молдовським колегам, що помітили чоловіка, який незаконно перетинає кордон у повітряному просторі в напрямку Чернівці (Україна) — Ларга (Молдова). Після цього в Молдові розшукали українця орієнтовно за два кілометри від держкордону.
Під час перевірки чоловік попросив притулок на території Молдови.
- Нещодавно в Молдові стався схожий інцидент. 15 жовтня українські прикордонники на Вінниччині переслідували чоловіка, який намагався втекти через Дністер. Через обміління річки та несправність двигуна човен службовців прибило до молдовського берега, де їх затримали місцеві прикордонники та згодом повернули в Україну. Втікач же потрапив до лікарні в Сороках і попросив притулку в Молдові.