Сили оборони атакували російський завод «Енергія», який виробляє батареї для ракет та авіабомб
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Сили оборони атакували 25 та 26 жовтня російський завод «Енергія», який виробляє батареї для ракет та авіабомб. Військові влучили у один із цехів у місті Єлець Липецької області Росії.
Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.
На території підприємства виникла пожежа. Завод «Енергія» виробляє батареї для модулів планування і корекції авіабомб, оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М» і крилатих ракет, які базуються на морі.
Також Генштаб уточнив результати попередніх атак. На підприємстві «Протон-Електротекс» в Орлі, яке атакували 23 жовтня, знищено основний цех виробництва мікросхем, пошкоджено будівлю та сервери.
Під час удару 23 жовтня по місцю зберігання, підготовки та запуску безпілотників у районі Донецька пошкоджено три будівлі, а також одну пускову рейку.
Унаслідок удару по комбінату «Тольяттікаучук» у Самарській області 24 жовтня пошкоджено технологічний трубопровід, дві установки виробництва та установку очищення хімічних речовин.
- Уранці 26 жовтня дрони атакували російський Воронеж. Під ударом був нафтохімічний завод «Воронежсинтезкаучук», продукцію якого використовують, зокрема, у військовій промисловості.