У Болгарії до другого туру виборів пройшли проукраїнський експремʼєр та президентка, яка виступає за діалог із Росією

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У Болгарії до другого туру президентських виборів пройшли Іліяна Йотова, яка зараз тимчасово виконує обов’язки президента, та експремʼєр-міністр Андрей Гюров. Другий тур виборів відбудеться 1 листопада.

Про це пише болгарське медіа БТА.

Після підрахунку 99% голосів відомо, що Йотова набрала 34,7% голосів, а Гюров — 31,9%.

За Конституцією країни, для перемоги в першому турі кандидат має набрати понад 50% дійсних голосів за умови, що проголосувало понад половину виборців. Якщо цього не відбувається, через сім днів проводять другий тур за участю двох кандидатів, які набрали найбільше голосів.

Головною особливістю першого туру стала рекордно низька явка виборців — близько 20—22%, що стало історичним мінімумом, повідомляє Euronews.

Журналісти зазначали, що Йотова, яка раніше була віцепрезиденткою Болгарії, виступає за негайне припинення вогню в Україні та прямо не критикує Росію. Також вона не підтримує військову допомогу Україні. Як пише AP, Йотова, імовірно, буде підтримувати європейський курс Болгарії, але водночас буде виступати за поліпшення відносин із Росією та зняття санкцій.

Гюров же, навпаки, підтримує чітку прозахідну позицію. У березні 2026 року на посаді премʼєр-міністра він підписав безпекову угоду між Болгарією та Україною під час візиту до Києва. Гюров також часто висловлював підтримку Україні.