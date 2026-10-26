У Бразилії перемогу на виборах здобув чинний президент Лула да Сілва. Це вже його четвертий термін

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Чинний президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва здобув перемогу у другому турі президентських виборів. Він набрав 51,79% голосів й випередив свого суперника сенатора Флавіу Болсонару (48,21%).

Про це повідомив Вищий виборчий суд Бразилії.

За остаточними результатами, за Лулу проголосували 64,26 мільйони виборців, а за Болсонару — 59,83 мільйони. У другому турі на виборчі дільниці прийшли 128,2 мільйона людей. Явка було високою — це приблизно 80,8%. Також по всій Бразилії організували понад 95 тисяч виборчих дільниць для того, щоб більше людей змогли прийти й проголосувати.

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Болсонару відмовився визнавати поразку. Він каже, що буде просити про те, щоб результати анулювали.

У першому турі президентських виборів, який пройшов 4 жовтня, Болсонару, який також є сином колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару, випередив Луїса Інасіу Лула да Сілву. Тоді після підрахунку майже всіх голосів Флавіо Болсонару отримав 47%, а Лула да Сілва — 45%.

Вибори у Бразилії проходять на тлі невдоволення бразильців високою вартістю життя, великим державним боргом, корупцією і злочинністю.