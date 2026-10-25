Вучич визнав поразку на дострокових парламентських виборах у Сербії

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Експрезидент Сербії Александр Вучич визнав поразку на дострокових парламентських виборах.

Про це повідомляє Reuters.

Вучич балотувався на посаду премʼєр-міністра. За його словами, переміг «Студентський список», який може отримати 135—140 із 250 місць у парламенті, тоді як його політсила — приблизно 105 місць. Блок студентів очолює кардіолог Ілія Срданович, проте поки невідомо, хто стане прем’єром, якщо він переможе.

«У нас немає результату і багато хто буде здивований. Ви зрозумієте, наскільки дехто брехав. Виходячи зі стратифікованої вибірки, очевидно, що ми програли ці вибори», — заявив Вучич.

У Сербії дострокові парламентські вибори розпочалися сьогодні, 25 жовтня. Студентський рух висунув 250 кандидатів. До його списку увійшли переважно маловідомі кандидати, зокрема університетські викладачі, актори й фермери.

Що передувало

Наприкінці 2024 року Сербію охопили протести, які почалися після обвалення даху залізничного вокзалу в північному місті Нові-Сад, унаслідок чого загинули 16 людей. Ця подія викликала хвилю обурення через ймовірну корупцію та відсутність відповідальності.

9 вересня 2026 року Вучич розпустив парламент і призначив дострокові вибори. Уже 27 вересня Вучич заявив, що залишає посаду президента, щоб взяти участь у парламентських виборах уже не в статусі голови держави. Він планував претендувати на посаду прем’єр-міністра.