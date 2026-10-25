FT: У Чорному морі з початку року під атакою було близько 570 суден. Цей маршрут став небезпечнішим за Перську затоку
- Автор:
- Христина Піцуряк
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У Чорному морі з початку 2026 року атакували 570 суден, через це загинуло щонайменше 40 моряків — це робить цей маршрут небезпечнішим для торговельного судноплавства, ніж маршрути у Перській затоці.
Про це пише Financial Times з посиланням на інформацію компанії з морської безпеки Ambrey та Міжнародної морської організації.
Водночас у районі Ормузької протоки у 2026 році підтвердили загибель 24 моряків. Інтенсивність атак у Чорному морі значно зросла влітку цього року. У період із липня по вересень там атакували близько 387 суден.
Одним із останніх ударів була атака на вантажне судно «Хорив» біля узбережжя Румунії 23 жовтня. Тоді судно загорілося й затонуло, загинув моряк.
Як уточнює FT, посилені атаки вплинули також на роботу судноплавних компаній. Зокрема, впродовж вересня через порти Великої Одеси пройшло менше ніж 10 суден, у липні таких суден було приблизно 400. Також дорожчим стало страхування. Інколи вартість покриття воєнних ризиків у Чорному морі може сягати 15% вартості корпусу судна.
- Останнім часом почастішали російські удари по іноземних суднах в українських водах. 27 липня Україна скликала засідання Ради Безпеки ООН через російські удари по суднах у Чорному морі. У МЗС стверджують, що атаки на судна можуть призвести до зростання цін на продовольчі товари в Африці, Азії, на Близькому Сході, у Латинській Америці та інших регіонах.