FT: У Чорному морі з початку року під атакою було близько 570 суден. Цей маршрут став небезпечнішим за Перську затоку

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У Чорному морі з початку 2026 року атакували 570 суден, через це загинуло щонайменше 40 моряків — це робить цей маршрут небезпечнішим для торговельного судноплавства, ніж маршрути у Перській затоці.

Про це пише Financial Times з посиланням на інформацію компанії з морської безпеки Ambrey та Міжнародної морської організації.

Водночас у районі Ормузької протоки у 2026 році підтвердили загибель 24 моряків. Інтенсивність атак у Чорному морі значно зросла влітку цього року. У період із липня по вересень там атакували близько 387 суден.

Одним із останніх ударів була атака на вантажне судно «Хорив» біля узбережжя Румунії 23 жовтня. Тоді судно загорілося й затонуло, загинув моряк.

Як уточнює FT, посилені атаки вплинули також на роботу судноплавних компаній. Зокрема, впродовж вересня через порти Великої Одеси пройшло менше ніж 10 суден, у липні таких суден було приблизно 400. Також дорожчим стало страхування. Інколи вартість покриття воєнних ризиків у Чорному морі може сягати 15% вартості корпусу судна.