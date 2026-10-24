У Франції поновилися масштабні протести. На вулиці вийшли сотні тисяч людей, у кількох містах сталися сутички

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У Франції 24 жовтня знову пройшли масові протести, які тривають у країні з кінця вересня. На вулиці міст вийшли сотні тисяч людей.

Про це пише France 24.

За даними Міністерства внутрішніх справ, по всій країні на демонстрації вийшли 410 тисяч людей, з них 110 тисяч — у Парижі. Організатори називають значно більші цифри — майже 800 тисяч учасників по країні та 250 тисяч у столиці. Це трохи менше, ніж тиждень тому: тоді на вулиці вийшли близько 550 тисяч людей.

Цього разу влада мобілізувала по всій країні близько 70 тисяч поліцейських і жандармів. Більшість демонстрацій минули спокійно, однак у Парижі, Ренні, Нанті, Бордо, Ніцці та Марселі сталися сутички.

У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, а по всій країні затримала щонайменше 135 людей.

Що відбувається у Франції

Нинішній протестний рух у Франції почався кілька тижнів тому зі страйків і демонстрацій старшокласників. Вони вимагали покращити умови навчання, відремонтувати школи та збільшити кількість учителів.

Згодом до протестів долучилися профспілки та учасники руху «жовтих жилетів», а серед вимог з’явилися зниження вартості життя, доступніше житло та покращення державних послуг.

Так, 17 жовтня на протести вийшло понад пів мільйона людей. У низці міст мирні демонстрації переросли в сутички з поліцією, підпали та пограбування магазинів. Зокрема, у Ліможі протестувальники підпалили 143-річну історичну будівлю ратуші, там обвалився дах.

19 жовтня прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню доручив місцевій владі запровадити комендантську годину в окремих районах міст. Він також звинуватив у насильстві ультраліві угруповання, які, за його словами, намагаються дестабілізувати ситуацію в країні напередодні президентських виборів 2027 року.