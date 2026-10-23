Меланія Трамп заявила, що домовилася про тимчасове перемирʼя між Україною та Росією в Олешках на Херсонщині
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Facebook / КНП "Олешківський центр первинної медико-санітарної допомоги"
Перша леді США Меланія Трамп заявила, що домовилася про тимчасове припинення бойових дій між Україною та Росією в Олешках на Херсонщині.
Її заяву опублікували на сайті Білого дому.
Локальне припинення вогню набуде чинності 29 жовтня. За словами першої леді США, це зроблять, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних через спеціально визначений безпечний коридор.
У Білому домі уточнили, що мешканцям Олешків, котрі захочуть виїхати, допоможуть це зробити. Меланія Трамп зі своїм представником безпосередньо співпрацювали з владою України та Росії.
- 20 вересня українське МЗС заявило, що росіяни свідомо створюють гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини — блокують доставку продовольства і медикаментів, перешкоджають роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. При цьому постійно атакують цивільних дронами.
- Найскладніша ситуація наразі в Олешках. До повномасштабного вторгнення там жили приблизно 24 тисячі людей, а зараз залишилося приблизно дві тисячі, серед них — 50 дітей. Українські військові кілька разів доставили продукти жителям окупованих Олешків на 100 локацій за допомогою дронів.