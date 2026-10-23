«Укрзалізниця» запустила нову функцію — тепер можна відслідкувати рух електричок і запізнення

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Компанія «Укрзалізниця» запустила нову функцію — тепер на офіційному порталі УЗ можна перевірити статус руху електричок й можливе запізнення.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Відтепер перевірити статус можна не лише поїздів далекого сполучення, а й приміських поїздів. Щоб це зробити, потрібно зайти на сайт УЗ та знайти свій потяг за номером.

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Нещодавно «Укрзалізниця» запустила три нових міжнародних поїзди. Один з них — флагманський поїзд № 23/24 Київ — Холм носитиме імʼя українського історика й очільника Української Центральної Ради Михайла Грушевського.

Також в «Укрзалізниці» запустили нову функцію для тих, хто купує квитки онлайн, — відтепер можна переглянути середню кількість евакуаційних зупинок і затримок для обраного поїзда.