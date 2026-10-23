В Україну повернулися 270 українців — більшість із них була в полоні з 2022 року

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Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 9 цивільних і 261 український військовий.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Додому з російського полону повернулися воїни Нацгвардії, ВМС, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спецслужби транспорту, прикордонники, а також 9 цивільних. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.

За даними Координаційного штабу, дев’ятеро з визволених бійців — важкохворі. Бійці, яких вдалося повернути, воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Миколаївському та Чернігівському напрямках, а також серед них — оборонці ЧАЕС. Серед них — 38 офіцерів. Також є ті, хто був поневолений у 2018 та 2020 роках.

Більшість зазнала кримінального переслідування з боку РФ та під вигаданими звинуваченнями була засуджена.

Доповнено 17:35. Радник президента Дмитро Литвин у відповідь на запитання «Бабеля» пояснив, що серед повернутих сьогодні в Україну захисників п’ятеро було тих, хто пережив теракт в Оленівці. Загиблими їх не вважали.

Спочатку в заяві президента Володимира Зеленського йшлося, що серед повернутих є ті, кого вважали загиблими після теракту. Згодом пост виправили.