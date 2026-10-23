Австрія висилає чотирьох російських дипломатів через підозри у шпигунстві

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Австрія оголосила персонами нон грата чотирьох російських дипломатів і зобовʼязала їх залишити країну.

Про рішення повідомило Міністерство закордонних справ країни, передає агентство APA.

Йдеться про трьох працівників посольства Росії у Відні та одного дипломата російської делегації з питань військової безпеки й контролю над озброєннями при ОБСЄ.

В австрійському МЗС заявили, що всі четверо займалися діяльністю, яка «несумісна з їхнім дипломатичним статусом». Там не уточнили, про яку саме діяльність ідеться.

Водночас видання Profil пише, що австрійські спецслужби вже тривалий час підозрювали цих дипломатів у шпигунській діяльності.

У серпні Міноборони Австрії попередило військових і резервістів про можливі спроби встановлення контактів із ними з боку ймовірних російських агентів. Їм також розіслали список із 21 людини та попросили повідомляти про підозрілі звернення.

Після цього влада отримала низку повідомлень, які почали перевіряти спецслужби. У результаті підозри щодо трьох людей зі списку, як пише Profil, посилилися настільки, що їх вирішили вислати.