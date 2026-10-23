До США відправився перший танкер з дизелем у межах домовленості Путіна і Трампа

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Marine Traffic

Танкер під прапором Мальти з 40 тисячами тонн російського дизельного пального відправився до Нью-Йорка в межах домовленості з президентом США Дональдом Трампом.

Про це свідчать дані аналітичної платформи LSEG, передає Reuters.

За даними судноплавних сервісів, танкер середнього розміру Agioi Fanendes завантажив 22 жовтня в російському балтійському порту Приморськ 40 тисяч тонн дизелю з наднизьким вмістом сірки. Очікується, що судно прибуде до США 7 листопада.

Зараз судно перебуває у Фінській затоці, неподалік від Гельсінкі.

Marine Traffic

За кілька днів до того заступник голови російського уряду Олександр Новак казав, що до кінця року російський дизель зможуть отримувати й інші країни, а не лише США.

Що передувало

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з Володимиром Путіним про поставки російського дизпального на американський і світовий ринки. Тоді він пояснив це тим, що ця домовленість разом із контролем США над Ормузькою протокою нібито допоможе швидко знизити ціни на дизель у США та світі. За словами Трампа, Росія спочатку постачить 300 тисяч тонн пального, у листопаді — ще 500 тисяч тонн, а згодом — ще мільйон тонн.

Міністр енергетики США Кріс Райт говорив, що однією з причин домовленостей із Росією було прагнення спонукати Кремль завершити війну проти України.

17 жовтня Трамп призупинив дію закону про «пекельні санкції проти Росії». Закон надавав право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії.