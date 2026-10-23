WSJ: Росія готує нові спецпідрозділи для війни під землею

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Корпус Хартія / Скриншот з відео

Росія готує окремі спецпідрозділи для підземної війни, поки українські військові відтісняють її сили з газопроводів біля Куп’янська на Харківщині.

Про це пише The Wall Street Journal.

Українські військові з бригади «Хартія» розповіли виданню, що росіяни використовують підземні газопроводи, щоб обходити ділянки фронту, які постійно контролюють дрони й артилерія, непомітно виходити в тил українських позицій та облаштовувати місця для запуску безпілотників.

Усередині труб вони створюють укріплення з мішків із піском, кулеметні позиції та своєрідні житлові зони, де військові можуть перебувати місяцями.

Знищувати такі маршрути з поверхні складно, кажуть українські бійці. Газопроводи захищені товстим шаром сталі та ґрунту, а після ударів по виходах російські військові можуть просто проробити нові.

Через це бої дедалі частіше переходять безпосередньо під землю. Там військові діють у дуже вузькому просторі, інколи на відстані лише кількох метрів один від одного. Для атак також використовують наземні дрони з вибухівкою та дистанційно керовані кулемети.

Російські війська вже використовували газопроводи під час боїв у Курській області та намагалися застосувати таку тактику біля Часового Яру. Старі радянські мережі трубопроводів простягаються також до інших країн регіону, зокрема Польщі та держав Балтії. Тож військові керівники цих країн стежать за діями росіян.

Проте під землею облаштовують позиції не лише російські військові. Українські захисники створюють там командні пункти, польові шпиталі та інші об’єкти, намагаючись убезпечити особовий склад від атак дронів і артилерії.