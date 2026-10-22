У «Дії» тепер можна одружитися онлайн за допомогою перекладача жестової мови

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У застосунку «Дія» запрацювала можливість одружитися онлайн за допомогою перекладача жестової мови.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Щоб скористатися послугою, потрібно оновити застосунок «Дія» і, подаючи заяву, вказати потребу в перекладачі жестової мови. Також необхідно зазначити, які саме потреби слід врахувати під час церемонії — порушення слуху та/або мовлення.

Перекладача до відеоцеремонії залучить цифровий офіс ДРАЦС. Для пари ця послуга безкоштовна. Послугу розробили Міністерство юстиції та Міністерство цифрової трансформації за підтримки Швейцарії в межах програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа.