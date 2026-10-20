Віцепрезидентка Європарламенту оголосила голодування, щоб привернути увагу до ситуації в окупованих Олешках

Новини

Facebook / КНП "Олешківський центр первинної медико-санітарної допомоги"

Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно оголосила голодування, щоб привернути міжнародну увагу до ситуації в окупованих Олешках Херсонської області.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі X.

Вона також закликала громадські організації, звичайних громадян та інституції долучитися до цієї акції. Пічерно вимагає негайного гуманітарного перемир’я, допуску людей до їжі та ліків, а також можливості безпечної евакуації цивільних.

Пічерно додає, що людей в Олешках не можна залишити напризволяще.

Що відбувається в Олешках

20 вересня українське МЗС заявило, що росіяни свідомо створюють гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини — блокують доставку продовольства і медикаментів, перешкоджають роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. При цьому постійно атакують цивільних дронами.

Найскладніша ситуація наразі — в Олешках. До повномасштабного вторгнення там жили приблизно 24 тисячі людей, а зараз залишилося приблизно дві тисячі, серед них — 50 дітей.

Українські військові доставляли місцевим жителям продукти за допомогою дронів. Зокрема, під час однієї доставки вони передали майже 400 пакунків із харчами , медикаментами та дитячими наборами загальною вагою 4 тонни.