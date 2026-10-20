США заборонили використовувати DeepSeek у цивільних держорганах через «численні вектори загроз»

Новини

Міністерство нацбезпеки США заборонило федеральним цивільним установам використовувати продукти китайської компанії DeepSeek. Вони мають видалити їх зі своїх IT-систем і припинити закуповувати продукти і послуги компанії, зокрема створені на основі її технологій.

Про це йдеться в документі, опублікованому у Федеральному реєстрі США.

Своє рішення міністерство пояснило тим, що моделі DeepSeek становлять «численні вектори загрози». У відомстві занепокоєні, що використання цього продукту «може призвести до передачі конфіденційних даних до КНР у разі його використання державними службовцями або постачальниками США».

Наказ підписали ще 24 липня, а опублікували в реєстрі 20 жовтня. Заборона поширюється на ІТ-системи федеральних цивільних установ, зокрема Міністерства фінансів, Державного департаменту та Міністерства юстиції, проте не поширюється на Міністерство оборони США.

Водночас він передбачає, що установи можуть письмово просити про винятки з обмежень протягом 60 днів після видання наказу.

Як пише Reuters, раніше кілька відомств США, включаючи Міністерство торгівлі та ВМС, заборонили використовувати DeepSeek на урядових пристроях. Кілька штатів, включаючи Нью-Йорк, Теннессі та Вірджинію, вжили аналогічних заходів.

Що таке DeepSeek

У січні 2025 року DeepSeek обійшов ChatGPT і ненадовго став найпопулярнішим безплатним застосунком в App Store. Того ж дня на китайський чат-бот провели масштабну кібератаку.

Компанію DeepSeek у 2023 році заснував 40-річний Лянь Веньфен, випускник факультету інформаційної та електронної інженерії. Він створив магазин чипів Nvidia A100, які зараз заборонено експортувати в Китай. Медіа припускають, що це могло спонукати його запустити DeepSeek, поєднавши ці чипи з дешевшими й нижчого класу, які досі доступні для імпорту.

DeepSeek працює на основі моделі DeepSeek-V3 з відкритим вихідним кодом. Деякі фахівці кажуть, що цю модель розробили менш ніж за $6 мільйонів — конкуренти витрачають значно більші суми. Інші спеціалісти, утім, заперечують таку інформацію.

Компанія OpenAI — творець чат-боту на основі штучного інтелекту ChatGPT — 29 січня заявила, що китайські компанії «постійно» намагаються використати американських конкурентів, щоб вдосконалити свої моделі ШІ.