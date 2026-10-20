Норвегія хоче заборонити дітям до 16 років користуватися TikTok, Snapchat і Roblox

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Уряд Норвегії планує заборонити дітям до 16 років користуватися соціальними мережами та іншими цифровими платформами, які можуть загрожувати їхній безпеці й розвитку. Під обмеження можуть потрапити TikTok, Snapchat і Roblox.

Про це повідомляє Reuters.

У квітні Норвегія оголосила, що до кінця року подасть до парламенту законопроєкт про заборону соцмереж для дітей до 16 років. Тепер уряд уточнив, що обмеження стосуватимуться не лише соцмереж, а й ігрових та комунікаційних платформ, якщо вони становитимуть ризик для дітей.

Міністерка в справах дітей і сім’ї Лене Вогслід пояснила, що йдеться про платформи, де діти можуть натрапити на шкідливий контент, функції, що викликають залежність, незаконну рекламу або небажані контакти з незнайомцями.

За задумом уряду, закон має спонукати технологічні компанії видаляти небезпечний контент і функції, які заохочують користувачів проводити більше часу на платформах. Відповідальність за перевірку віку користувачів планують покласти на самі компанії.

Водночас дітям і підліткам дозволять користуватися месенджерами та іграми, які уряд визнає безпечними. Остаточний перелік платформ, на які поширюватиметься обмеження, поки не оприлюднили.

Обмеження соцмереж для дітей

У грудні 2025 року Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років. Влада країни пояснювала своє рішення тим, що соцмережі можуть шкодити дітям — наприклад, впливати на їхнє фізичне і ментальне здоровʼя.

Іспанія теж хоче заборонити соціальні мережі для дітей до 16 років. А Ірландія запустила тестову фазу цифрового гаманця з функцією перевірки віку, що має обмежити доступ підлітків до соціальних мереж. Греція заявила, що заборонить доступ до соціальних мереж для дітей віком до 15 років з 2027 року.

У вересні цього року Європейська комісія представила EU KIDS Act — законопроєкт про безпеку дітей в інтернеті. Він передбачає, що діти до 13 років не зможуть користуватися соцмережами. Тепер його мають розглянути Європейський парламент і Рада ЄС.