Росіяни вдарили по центральному парку на Харківщині та атакували Хмельницький — є загиблі та постраждалі

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Пресслужба ДСНС

Російська армія під вечір вдарила по центральному парку на Харківщині та атакувала інші населені пункти України. Унаслідок ворожих обстрілів є загиблі, зокрема й діти.

«Бабель» зібрав головне про наслідки атак.

Кількість загиблих через удар по парку Новій Водолазі на Харківщині зросла до шести. Серед них троє дітей. Постраждали ще 15 людей.

На Київщині удар пошкодив підприємство, спалахнула пожежа.

У Молодецькому на Херсонщині постраждав чоловік.

У Хмельницькому постраждали двоє людей. Удари спричинили пожежі у двох будинках.