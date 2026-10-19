Вперше в Україні капітану російського судна повідомили про підозру у воєнному злочині за вивезення викраденого зерна

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В Україні вперше капітану російського судна оголосили підозру у воєнному злочині за те, що він вивіз крадене українське зерно з Криму.

Про це повідомляють виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський і пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у листопаді 2022 року та січні 2023-го капітан двічі заводив судно Matros Pozynich до закритого Севастопольського порту в окупованому Криму.

Там на борт завантажили українську пшеницю, яку, за версією слідства, незаконно вилучили російські окупаційні сили. Загалом двома рейсами з України вивезли 54 374 тонни зерна. Його перевозили до порту Латакія в Сирії під виглядом продукції російського походження.

Слідство також стверджує, що капітан періодично вимикав автоматичну систему ідентифікації AIS і передавав неправдиві дані про місцеперебування судна, аби приховати, що воно заходило до окупованого Криму.

Йому заочно повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, а також у незаконному вʼїзді на тимчасово окуповану територію України.

В. о. генпрокурора Ковальський зазначив, що ця справа може стати важливою для подальшої практики: до відповідальності можуть притягувати не лише тих, хто безпосередньо привласнює майно на окупованій території, а й тих, хто свідомо допомагає його вивозити або приховувати справжнє походження.