Ілон Маск пообіцяв акції SpaceX кожній дитині в США. Перед цим Anthropic заявила про пожертви для суспільства
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Getty Images
Ілон Маск повідомив, що наступного року він подарує кожній американській дитині по одній акції компанії SpaceX.
Про це пише ВВС.
Перед цим компанія Anthropic заявила, що передасть 5% своїх акцій фонду, який робитиме пожертви на суспільні потреби. Там уточнили, що ці кошти не будуть використані для лобіювання чи політичних цілей у США чи за кордоном.
Claude, зі свого боку, повідомила, що також може передати у фонд пожертв 2% акцій фірми, якщо це підтвердить рада директорів. Усе це відбувається на тлі побоювань щодо впливу ШІ на суспільство та робочі місця в усьому світі.
- 30 вересня Дональд Трамп зустрівся у Білому домі з керівниками великих компаній, що займаються розробками в галузі штучного інтелекту, — Google, Anthropic, Meta, OpenAI , Nvidia та компанією Ілона Маска xAI. Вони підписали угоду про контроль за безпекою штучного інтелекту.