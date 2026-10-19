Уряд оновив програму «єОселя»: молодь зможе отримати кредит під 7%, а за народження дітей ставку знижуватимуть

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Уряд оновив умови програми доступної іпотеки «єОселя». Серед нововведень — зниження відсоткової ставки за народження дітей, адаптація умов програми в прифронтових регіонах, посилення цифровізації через «Дію».

Про це повідомила пресслужба уряду.

Зокрема, уряд виокремив нову цільову категорію громадян — «молодіжної моделі» кредитування. Для цієї категорії запроваджується ступенева базова процентна ставка:

перші 3 роки дії договору — 7% річних;

з 4-го по 10-й рік — 10% річних;

починаючи з 11-го року — 12% річних.

Крім того, для нової категорії базова ставка зменшується на 2 відсоткові пункти за кожну дитину, яка народилася або була всиновлена позичальником після отримання іпотеки (з обмеженням мінімальної ставки на рівні 0,1%).

Також тепер вартість і площа житла для «молодіжної моделі» можуть перевищувати нормативні параметри до 40%, а пільгові умови придбання житла (20+ років експлуатації) поширюються на Миколаївську область.

Уряд уточнив статус майнового поручителя. Відтепер це третя особа, яка не є боржником за забезпеченим зобов’язанням, але надає власне майно або майнові права в заставу чи іпотеку. Майновими поручителями можуть бути члени сімʼї кандидата або позичальника. Також додали окремий термін для членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи (ВПО), на користь якої купується майно.

Кабмін змінив правила перевірки майнового стану кандидатів. Тепер 36 місяців після продажу нерухомості рахуватимуть від дати укладення кредитного договору, а не подання заяви. Це має запобігти зловживанням під час оформлення кредиту.

Крім того, тепер учасник програми, який є ВПО, зобов’язаний вносити відомості про родичів та подружжя в електронній формі через «Дію».

Що таке «єОселя»?

Державна програма «єОселя» почалася в жовтні 2022 року, вона дає українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% і кредитуванням терміном до 20 років. Ставка для військових ЗСУ за контрактом і силовиків, педагогів, медиків і науковців — 3%, а для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та всіх інших українців без власного житла — 7%.

Реалізують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами «єОселі» є Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank та Укрексімбанк.

У вересні 2025 року держава вперше компенсувала частину витрат на купівлю житла для вимушеного переселенця в межах програми «єОселя».