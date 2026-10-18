Туреччина отримає частину російського дизелю від угоди Москви зі США

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Туреччина отримає частину російського дизельного пального, яке Москва постачатиме на світовий ринок у межах домовленості зі США.

Про це заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, передає Reuters.

«Росія в останні місяці обмежувала експорт дизелю через проблеми з постачанням. Тепер вони домовилися з Трампом щодо дизелю. За результатами наших переговорів частину цього пального отримає Туреччина», — сказав Байрактар.

Він не уточнив обсяги поставок, але назвав цю домовленість важливою для енергетичної безпеки Туреччини.

Байрактар також повідомив, що Туреччина планує у 2028 році запустити другу плавучу платформу з видобутку газу в Чорному морі. За планом Анкари, це має збільшити добовий видобуток газу в Чорному морі до 45 мільйонів кубометрів.

Туреччина значною мірою залежить від імпорту енергоресурсів із Росії, Ірану та Азербайджану, але водночас намагається купувати їх у більшої кількості країн, зокрема в США.

Що передувало

9 жовтня Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про поставки російського дизпального на американський і світовий ринки. Після цього в Мінфіні США оголосили, що управління з контролю за іноземними активами видає тимчасову ліцензію на експорт російського дизелю.

У момент цього оголошення в США перебувала українська переговорна команда. Reuters писало, що посланці президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф тоді пояснили українським посадовцям, що дозвіл на експорт російського дизелю є спробою повернути Москву до переговорів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українську переговорну команду «використовують як ширму» і що заява Трампа не є чесною та партнерською.

Axios з посиланням на джерела писав, начебто Трамп дозволив РФ постачати дизпальне, бо Зеленський відмовився припинити удари по НПЗ у Росії.