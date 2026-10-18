Україна перепросила за дрон, що впав у Литві. МЗС повʼязує інцидент з дією російської РЕБ

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Дрон, що зранку 18 жовтня залетів до Литви, міг бути українським. Він летів бити по цілях у Росії, але відхилився від курсу через дію російських засобів РЕБ.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Він додав, що українська сторона готова надати всю необхідну інформацію литовським партнерам, аби зʼясувати всі обставини інциденту.

«Ми й надалі будемо тісно співпрацювати, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому», — зазначив Тихий.

Речник наголосив, що Україна шкодує через цей інцидент і приносить вибачення за «будь-які незручності, ризики та занепокоєння, які це могло спричинити».

Президент Литви Гітанас Науседа також прокоментував інцидент. За його словами, такі випадки свідчать: війна Росії проти України поширюється на східний фланг НАТО та ЄС.