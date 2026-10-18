Сенс Банк та Укргазбанк готують до продажу — уряд створив необхідну для цього комісію

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Уряд утворив комісію з продажу державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку.

Про це повідомив премʼєр Сергій Корецький.

До її роботи можуть долучатися представники міжнародних фінансових організацій та інституцій ЄС.

Комісія визначатиме умови конкурсів, допускатиме учасників, погоджуватиме стартову ціну та обиратиме переможців. Остаточні рішення затверджуватиме уряд. Мінфін уже обрав радників для обох банків.

У серпні уряд доручив Мінфіну активізувати продаж державного Сенс Банку. Тоді ж НБУ розпочав перевірки в Сенс Банку.

Цьому передувало розслідування «Форест Гамп» про легалізацію 150 млн грн для сплати застави за фігуранта справи «Мідас», ексміністра енергетики Германа Галущенка. За даними слідства, гроші для цього «відмили» саме через Сенс Банк.