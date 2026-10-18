Вночі у Литві намагались підпалити підприємство Starlink. А вранці в країну залетів невідомий дрон

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У ніч на 18 жовтня невідомі намагались підпалити підприємство, де зберігається обладнання Starlink. А вранці в країну залетів невідомий дрон.

Про це повідомив премʼєр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс.

Спроба підпалу не вдалась, оскільки відповідні служби попередили підприємство про можливі напади, тож охорону посилили.

Що стосується дрона, то премʼєр не виключає варіанта диверсії. На завтра він скликає засідання Комісії з національної безпеки, щоб зʼясувати, звідки летів безпілотник.

Як пише LRT, дрон упав у Пасвальському районі. Через падіння дрона постраждала автівка, поранених немає. Коли дрон зафіксували у повітряному просторі Литви, на його перехоплення відправили винищувачі НАТО.