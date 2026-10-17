РФ уп’яте атакувала «Запоріжсталь» — по комбінату випустили шість балістичних ракет
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Метінвест
Російська армія 17 жовтня впʼяте атакувала металургійний комбінат «Запоріжсталь» — цього разу по ньому випустили шість балістичних ракет.
Про це пишуть в заяві «Метінвесту».
Після серії попередніх атак комбінат так і не повернувся до нормального виробництва. Цього разу російські ракети атакували об’єкти внутрішньої енергетичної та логістичної інфраструктури. Також під ударом був виробничий майданчик.
До цього «Запоріжсталь» росіяни атакували 11 та 27 серпня і 12 та 17 вересня. За весь цей час по комбінату прилетіли 23 ракети. Через це загинули восьмеро працівників підприємства, ще 31 металург отримав травми.
Після атаки 11 серпня комбінат «Запоріжсталь» повністю зупинив виробництво — повноцінно його досі не відновили.