РФ уп’яте атакувала «Запоріжсталь» — по комбінату випустили шість балістичних ракет

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Метінвест

Російська армія 17 жовтня впʼяте атакувала металургійний комбінат «Запоріжсталь» — цього разу по ньому випустили шість балістичних ракет.

Про це пишуть в заяві «Метінвесту».

Після серії попередніх атак комбінат так і не повернувся до нормального виробництва. Цього разу російські ракети атакували об’єкти внутрішньої енергетичної та логістичної інфраструктури. Також під ударом був виробничий майданчик.

До цього «Запоріжсталь» росіяни атакували 11 та 27 серпня і 12 та 17 вересня. За весь цей час по комбінату прилетіли 23 ракети. Через це загинули восьмеро працівників підприємства, ще 31 металург отримав травми.

Після атаки 11 серпня комбінат «Запоріжсталь» повністю зупинив виробництво — повноцінно його досі не відновили.