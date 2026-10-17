У Києві зібрався мітинг за відставку Кличка — його звинувачують у поганій підготовці столиці до опалювального сезону

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Анастасія Лисиця / «Бабель»

У Києві під будівлею КМДА 17 жовтня проходить протест — учасники вимагають відставки міського голови Віталія Кличка. Кличка звинувачують, зокрема, в поганій підготовці до опалювального сезону.

Про це повідомляє кореспондентка «Бабеля».

На місці зібралися сотні людей з плакатами, вони скандують «Відставка». Люди критикують Кличка за неготовність до обстрілів, напад на активістів. Також кілька людей вийшли на підтримку Кличка.

Що передувало

9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що міська влада Києва майже повністю не виконала необхідні кроки за Планом стійкості на тлі посилених російських обстрілів енергетики.

Після цього активіст Дмитро Козятинський анонсував мітинг з вимогою відставки міського голови Києва. На його думку, Кличко не забезпечив підготовку столиці до осені. Тоді ж фракція «УДАР Віталія Кличка» в Київраді закликала не виходити на акцію через загрозу обстрілів.

На тлі звинувачень у поганій підготовці столиці до опалювального сезону нардепи викликали міського голову Києва на засідання Верховної Ради. Сам Кличко назвав ці звинувачення «безпідставними».