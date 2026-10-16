Росіяни запустили по Україні 149 дронів. У Харкові загинули три людини, є постраждалі на Одещині

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У ніч на 16 жовтня армія РФ атакувала Україну 149 ударними БпЛА. Українська ППО знешкодила 114 дронів (77 із них — реактивні).

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Під час ударів 27 дронів поцілили по 24 локаціях, ще в 14 місцях впали уламки.

Через російську атаку на Одещині постраждали четверо людей. Удар пошкодив енергооб’єкт, а на підприємстві з виробництва побутової продукції спалахнула пожежа. Зранку атака пошкодила ще сім приватних будинків.

По Харкову було два удари — у Шевченківському районі троє людей загинули, 13 постраждали. Під атакою також був Індустріальний район.

У Рівному, де атака пошкодила житловий будинок, кількість постраждалих зросла до семи.

На Кіровоградщині РФ вдарила по транспортному підприємству в Голованівському районі.

У Дублянах на Львівщині уламок дрона поранив чоловіка.

На Хмельниччині атака пошкодила 10 житлових будинків у Кам’янець-Подільському районі. У Шепетівському районі гасять пожежу на нафтобазі.

У Києві досі діють екстрені відключення світла через удар по енергетиці. Також проблеми з електроенергією на Волині.