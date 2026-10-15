FT: Європейські лідери попросять Зеленського помʼякшити публічну критику Трампа

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Zelenskiy / Official

Лідери країн Євросоюзу планують закликати українського президента Володимира Зеленського помʼякшити публічну критику на адресу президента США Дональда Трампа.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

За даними журналістів, лідери країн Євросоюзу вважають, що різкі висловлювання Зеленського на адресу Трампа можуть ще більше зашкодити напруженим відносинам Вашингтону і Києва. Саміт лідерів ЄС має відбутися у Брюсселі 16 жовтня.

Як уточнив один зі співрозмовників журналістів, те, що говорить Зеленський, можливо, й правда, але «не все треба озвучувати».

Що передувало

Ситуація між Україною та США загострилася після того, як 9 жовтня Дональд Трамп заявив, що домовився з Володимиром Путіним про поставки російського дизелю на американський і світовий ринки. Зеленський назвав ці домовленості «слабким рішенням сильних партнерів».

В інтервʼю журналісту Пірсу Моргану український президент говорив, що Україна відчуває зраду через втрату такого потужного партнера, як США. Він говорив, що радники Трампа помиляються, і хтось підштовхує його до неправильного боку.

Медіа писали, що Трамп також розлючений через удари України по російських НПЗ і може припинити обмін розвідданими. Крім цього, президент США говорив, що Україні треба провести вибори — змінити президента. Зеленський відповів, що готовий до виборів за умови, якщо Росія погодиться на 60-денне припинення вогню. Він стверджував, що вибори — це рішення народу України.