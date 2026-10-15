FT: США запропонували Європі розморозити частину активів РФ, щоб повернути Москву до мирних переговорів

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США запропонували розморозити частину російських активів і передати їх під контроль Вашингтону, щоб відновити переговори про закінчення війни в Україні.

Про це пише Financial Times із посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних з переговорами.

За їхніми словами, таку ідею обговорювали під час зустрічі в Маямі минулого тижня представники США, України, Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС і НАТО.

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер запропонували кілька способів розморозити активи. Один із них — перевести кошти до спеціальної фінансової структури під наглядом США.

Європейські представники відхилили цю пропозицію. Вони не погодилися втрачати контроль над активами й повертати Москві будь-яку їхню частину. За словами одного зі співрозмовників FT, європейці дали зрозуміти, що цього не допустять.

Американський посадовець підтвердив, що сторони обговорювали російські активи в межах всеосяжної мирної угоди. Як саме їх можуть розморозити та на що витратити, поки не вирішили.

Раніше The New York Times із посиланням на джерела писала, що наприкінці вересня на полях Генасамблеї ООН США вже пропонували розморозити російські активи як один із трьох «економічних стимулів» для припинення вогню з Україною в енергетиці чи морі. Видання зазначало, що ці кошти США пропонували як «авансовий стимул» для часткового перемир’я, а не як винагороду після його запровадження.