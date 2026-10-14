Міноборони України: Якість звʼязку Starshield покращилася, проте обмеження швидкості зберігаються
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Unsplash
У Міноборони України повідомили, що якість звʼязку Starshield на швидкості до 160 км/год покращилася, проте SpaceX продовжує зберігати обмеження в 161 км/год.
Про це журналістам повідомили в ОП з посиланням на дані Міноборони.
Засновник SpaceX Ілон Маск у коментарі до допису Михайла Федорова відповів, що SpaceX контролюється урядом США, тому обмеження швидкості та використання Starshield визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент Трамп.
Окремо Маск додав, що Starlink є комерційним сервісом, який не може використовуватися для наступальних операцій.
- У ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX односторонньо обмежила роботу терміналів Starshield — це військова версія супутникового зв’язку Starlink. Українські Сили оборони про це рішення не попередили.