В Україну повернули двох сестер і підлітків з тимчасово окупованої території

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З тимчасово окупованої території в Україну повернули 19-річну дівчину, її старшу сестру та двох підлітків.

Про це повідомила пресслужба інціативи Bring Kids Back UA.

Сестри прожили в окупації три з половиною роки та довго наважувались на переїзд. В Україні їм допомогли спланувати безпечний маршрут, зараз вони вже в безпеці. На них чекає адаптація.

Окрім того, в Україну вдалося повернути двох підліток з Донецької та Запорізької областей. Одну з них під час перетину гуманітарного коридору не пропустили через відсутність українського паспорта.

Проте вона повернулася до Мінська, де змогла отримати посвідчення на повернення в Україну. Зараз дівчата на підконтрольній Україні території та відновлюють документи.