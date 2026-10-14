В Україну повернули двох сестер і підлітків з тимчасово окупованої території
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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З тимчасово окупованої території в Україну повернули 19-річну дівчину, її старшу сестру та двох підлітків.
Про це повідомила пресслужба інціативи Bring Kids Back UA.
Сестри прожили в окупації три з половиною роки та довго наважувались на переїзд. В Україні їм допомогли спланувати безпечний маршрут, зараз вони вже в безпеці. На них чекає адаптація.
Окрім того, в Україну вдалося повернути двох підліток з Донецької та Запорізької областей. Одну з них під час перетину гуманітарного коридору не пропустили через відсутність українського паспорта.
Проте вона повернулася до Мінська, де змогла отримати посвідчення на повернення в Україну. Зараз дівчата на підконтрольній Україні території та відновлюють документи.
- Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової. Україна офіційно підтвердила, що Росія викрала 20,6 тисячі українських дітей. Сама РФ каже, що вивезла 744 тисячі дітей.