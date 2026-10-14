Кличко розповів, скільки разів росіяни цьогоріч атакували ТЕЦ у Києві та як місто готується до зими
- Автор:
- Ольга Березюк
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Дмитро Вага / «Бабель»
За 2026 рік Росія 50 разів атакувала дронами та ракетами теплоелектроцентралі ТЕЦ-5 (на Видубичах) і ТЕЦ-6 (на Троєщині).
Про це сказав міський голова Києва Віталій Кличко під час виступу на засіданні Верховної Ради.
Він також навів дані за попередні роки для порівняння: у 2022 році по обʼєктах ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 прилетіло 12 ракет та БпЛА, у 2023 році — 7, у 2024 році — 0, у 2025 році — 19.
Окремо він наголосив, що Київ продовжує готуватися до опалювального сезону. За словами Кличка, першочергові заходи з енергостійкості завершили, однак їхню реалізацію уповільнило блокування коштів і ситуація довкола Планів стійкості.
Мер столиці також розповів, як місто реагувало на російські удари по енергетиці:
- для тепло- і водопостачання підготували 700 генераторів різної потужності, 70 мобільних котелень, 3 дизельні електростанції, резервний водозабір;
- «Київводоканалу» виділили 103 генератори. Підприємство також має отримати великі генераторні системи, які виробляють для нього за кордоном;
- понад 6 000 генераторів, інверторів і батарей закупили для житлового фонду;
- усі заклади освіти мають генератори різної потужності, з них 285 — великої потужності;
- у столичних лікарнях 480 генераторів, 11 мають власні котельні, до кінця року буде 21.
Усі звинувачення в тому, що місто провалило підготовку до зими, Кличко відкидає: «Київ працює, ремонтує, забезпечує функціонування міста в умовах нестачі працівників на комунальних підприємствах, зупинки платежів, в умовах, коли ворог щодня і щоночі розносить наше місто. При цьому ми чуємо, що в Києві все не так».
Кличко також спростував, що інші міста підготувалися краще за Київ.
«Всі громади шоковані. Всі міста розгрібають проблеми, які створив уряд, заморозивши платежі, і місцеве самоврядування в Україні намагаються знищити не тільки в Києві. Усуваючи голів громад за абсурдними звинуваченнями, залякуючи кримінальними справами», — сказав він.
- 9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що міська влада Києва майже повністю не виконала необхідні кроки для Плану стійкості на тлі посилених російських обстрілів енергетики. Заява пролунала після того, як на початку місяця в столиці почалися відключення світла, в окремих районах були перебої з водою. На 17 жовтня в Києві анонсували акцію з вимогою відставки мера Кличка.