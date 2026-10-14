Британія прискорить передачу Україні ракет-перехоплювачів LMM, які можуть збивати російські реактивні дрони

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Thales

Велика Британія прискорить передачу Україні легких багатоцільових ракет Lightweight Multirole Missile (LMM), які, зокрема, можуть збивати реактивні дрони.

Про це повідомили на сайті уряду Британії.

На сайті уряду сказано, що про це оголосять 14 жовтня під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Лондону. Там він також має зустрітися з премʼєр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Загалом Велика Британія зобов’язалася постачити Україні понад 5 000 ракет LMM протягом наступних чотирьох років. Також Лондон прискорить постачання ракет на суму £10 мільйонів (приблизно $13,26 мільйона) у межах пакета військової допомоги на £45 млн, про який оголосять 14 жовтня. Це має допомогти забезпечити найнагальніші потреби України цієї зими.