Олексія Гончаренка офіційно виключили з фракції «Європейська солідарність»

Новини

Олексій Гончаренко / Facebook

Народного депутата Олексія Гончаренка офіційно виключили із фракції «Європейська солідарність».

Про це оголосив під час засідання перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Також сам нардеп про це написав у своєму телеграмі й подякував колегам за 12 років роботи. Тепер він став позафракційним народним депутатом.

Про те, що Гончаренка вирішили виключити з фракції, у «Європейській солідарності» повідомили ще 5 жовтня. Тоді її члени зазначали, що причиною стали «ідеологічні розбіжності». Йдеться саме про публічні заяви нардепа про завершення війни та майбутню архітектуру безпеки України.

Перед цим Гончаренко опублікував колонку під назвою «Мирний план Гончаренка: як зупинити війну крок за кроком». Його тези спричинили критику у соцмережах. Зокрема, нардеп пропонував подати Росії сигнал про готовність України говорити про нейтральність щодо НАТО. Інші поступки, за його словами, мають стосуватися мови та віри.

Також Гончаренко пропонував поетапно домовлятися з РФ про припинення ударів по інфраструктурі, поступово звузити бойові дії до Донецької області та зупинитися на нинішній лінії фронту без її юридичного визнання.