Українські військові повернули ще 101 км² території в межах операції «Вівальді»

Новини

Скриншот DeepState

Третій армійський корпус спільно з приданими підрозділами повернули ще 101 км² території України в межах операції «Вівальді». Це був четвертий етап операції.

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі.

Військові звільнили ще три населені пункти — Зелену Долину, Липове й Колодязі.

За словами командира корпусу Андрія Білецького, впродовж четвертого етапу операції росіяни втратили близько 3 000 солдатів. За весь час операції під повний контроль України повернули 16 населених пунктів. Армія РФ втратила 8 000 своїх військових.

Скриншот DeepState

Він додав, що українські військові не дали армії РФ обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі, а також захистили трасу «Харків — Слов’янськ». Також військові зірвали наступ російського угруповання «Захід» і змусили його перекинути частину підрозділів 1 танкової армії.