Партнери не попередили Україну про російський удар балістикою по Києву — влучили у ТЕЦ-4, вночі атака тривала
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Facebook / ДСНС України
Росіяни ввечері 13 жовтня вдарили по Києву балістикою — знову без попередження від партнерів. Під ударом були ТЕЦ-4 та девʼятиповерхівка в Деснянському районі столиці.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Загалом відомо про трьох загиблих та щонайменше 21 постраждалого. Атаковані Дніпровський, Дарницький, Шевченківський та Голосіївський райони.
Також під балістичним ударом були енергообʼєкти у Києві та на Київщині. У столиці перебої зі світлом.
У Хмельницькому після вчорашніх російських ударів по складу компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів. Упродовж дня росіяни його атакували 10 разів.
- Раніше Зеленський говорив, що партнери не попередили Україну про російський удар пʼятьма балістичними ракетами по Києву 12 жовтня. Ракети влучили у цивільну інфраструктуру. 12 жовтня радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомляв, що це був не перший випадок, коли запуск С-400 не зафіксували розвідувальні служби партнерів. За його словами, були певні нюанси.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Варшавського безпекового форуму сказав, що Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від Сполучених Штатів.